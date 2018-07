Lucas Paquetá comemora evolução do Flamengo com seus 'companheiros da base'

O Flamengo retomou os trabalhos nesta quinta-feira, um dia depois de ter vencido o Cruzeiro por 2 a 0 em casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem Lucas Paquetá, de 20 anos, falou com a imprensa depois do treino, comemorou o bom futebol apresentado contra o time mineiro e destacou a oportunidade que o treinador colombiano Reinaldo Rueda tem dado aos jogadores mais jovens da equipe.

+ Peruanos minimizam ausência de Guerrero: 'Não dependemos de um jogador só'

"Fico muito feliz por estar vendo todos os meus companheiros de base indo bem. O (Felipe) Vizeu vem comigo há bastante tempo. Eu e ele sempre acompanhando Vini (Vinícius Junior) e o Lincoln. Estamos procurando aproveitar as oportunidades para podermos corresponder ao que o professor nos pede. É muito gratificante ver todos eles felizes, mas o mais importante é estarmos ajudando o Flamengo", ressaltou.

No duelo da última quarta-feira, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu começaram entre os titulares. Vinícius Junior entrou no decorrer da partida e marcou o segundo gol - Lincoln permaneceu no banco de reservas. Paquetá também tem se tornado um curinga do setor ofensivo. Joga no meio de campo, a sua posição de origem, e no ataque.

"Independentemente da posição, gosto sempre de estar em campo. Todas as vezes que o professor me deu oportunidades, procurei aproveitar da melhor maneira possível, e ontem (quarta-feira), jogando na minha posição, procurei não fazer diferente. Aproveitar a chance que ele me deu", disse o jovem.

O Flamengo ocupa a sétima colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 50 pontos, a quatro de distância do Palmeiras, o quarto colocado, e adversário deste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 34.ª rodada da competição. "Será mais um jogo muito difícil, mas iremos em busca dos três pontos", projetou Lucas Paquetá em discurso ensaiado.