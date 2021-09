Lucas Paquetá e Bruno Guimarães se destacam, e Lyon estreia com vitória na Liga Europa

Chamados pelo técnico Tite nas últimas convocações da seleção brasileira, os meio-campistas Lucas Paquetá e Bruno Guimarães foram os principais destaques do Lyon na vitória sobre o Rangers por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Glasgow, na Escócia, na estreia do time francês na Liga Europa.

Bruno Guimarães deu a assistência para o gol de Karl Toko Ekambi aos 23 minutos do primeiro tempo. E Paquetá iniciou a jogada que culminou no segundo gol, marcado por James Tavernier, contra, aos 10 minutos do segundo tempo. O lateral Emerson Palmieri, outro brasileiro, naturalizado italiano, também foi titular.

Comandado pelo técnico Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e ex-seleção inglesa, o Rangers fez bom primeiro tempo, dando trabalho ao goleiro Anthony Lopes, mas o Lyon sustentou a vantagem até o intervalo para dominar o segundo tempo.

O resultado fez o time francês despontar na liderança do Grupo A, com três pontos. Pela mesma chave, Broendby IF e Sparta Praga empataram sem gols. Os times voltam a campo no dia 30, com a estreia do Lyon em casa, contra o Broendby.

REAÇÃO NAPOLITANA

Em outro bom jogo desta rodada, Leicester City e Napoli empataram por 2 a 2, em grande recuperação do time italiano, no King Power Stadium, na Inglaterra, pelo Grupo C. Os ingleses abriram 2 a 0, com gols de Ayoze Perez e Harvey Barnes.

Mas os visitantes reagiram nos últimos 20 minutos de jogo e igualaram com dois gols de Victor Osimhen, o segundo aos 42 minutos do segundo tempo. A chave tem ainda o Legia e o Spartak Moscou, que jogaram na quarta, com vitória do Legia por 1 a 0, na Rússia.

O lance mais bizarro da rodada aconteceu na vitória do Galatasaray sobre a Lazio, por 1 a 0, pelo Grupo E. A partida foi decidida num erro grotesco do goleiro Strakosha, em Istambul. A jogada aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, quando o lateral Lazzari tentou afastar dentro da área, pegou mal e a bola subiu. Strakosha, de frente para o gol, subiu sem qualquer pressão para fazer o que seria uma defesa tranquila. Mas se enrolou com a bola e conseguiu mandar contra as próprias redes.

Confira abaixo os demais resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:

Monaco 1 x 0 Sturm Graz

PSV Eindhoven 2 x 2 Real Sociedad

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Fenerbahçe

Olympiacos 2 x 1 Royal Antwerp FC

Lokomotiv Moscou 1 x 1 Olympique de Marselha

FC Midtjylland 1 x 1 Ludogorets Razgrad

Estrela Vermelha 2 x 1 Braga

Bayer Leverkusen 2 x 1 Ferencvaros

Betis 4 x 3 Celtic

Dínamo de Zagreb 0 x 2 West Ham

Rapid Viena 0 x 1 Genk