Lucas Paquetá se destaca, Lyon faz 3 a 0 no Angers e entra na briga no Francês

A briga pelo título do Campeonato Francês ganhou mais um concorrente. Graças a uma grande apresentação do brasileiro Lucas Paquetá, o Lyon fez 3 a 0 no Angers e está colado no Monaco, o terceiro, e no PSG, vice líder. São cinco pontos do Lille, primeiro colocado, com confronto direto daqui duas rodadas.

Paquetá foi o destaque diante do Angers. Após Memphis abrir o placar, o brasileiro deixou sua marca. Sétimo gol pelo clube em 27 partidas disputadas. Ele ainda daria sua quarta assistência para o companheiro anotar o segundo na partida e fechar a conta.

Paquetá já havia sido decisivo no meio de semana, em classificação às quartas de final da Copa da França, diante do Red Star. Naquele jogo, ele fez um gol e deu passe para outro nos 2 a 2 no tempo normal. De quebra, fechou o 5 a 4 nos pênaltis realizando a última cobrança com precisão.

O jogador usou suas redes sociais para comemorar a grande apresentação e mostrou otimismo em manter o time vivo na luta por títulos na temporada.

Revelado pelo Flamengo, o meia ainda tirou sarro do Palmeiras pela perda da Supercopa diante do time carioca. Disse que os paulistas também não têm a Supercopa. A resposta dos palmeirenses veio com foto de pratas de casa com as taças da Copa do Brasil e da Libertadores e uma pergunta: "E o Paquetá, só tem Carioca?"

Provocações à parte, seu feito em campo levou o Lyon aos 64 pontos, contra 65 do Monaco e 66 do PSG de Neymar. O Lille está com 69, mas vitória no confronto direto diminuiria a vantagem do líder para somente dois pontos.