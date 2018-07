Lucas Piazon é relacionado pela 1.ª vez no Chelsea

"Boa tarde. No avião indo pro País de Gales, muito feliz pela viagem com a equipe principal. Jogo amanhã (terça) contra o Swansea pela Premier League", escreveu o ex-jogador do São Paulo, em sua página no Twitter.

Lucas Piazon vinha sendo um dos destaques da equipe B, mas não podia ser relacionado na equipe principal por conta da idade. Agora, dez dias depois de completar 20 anos, ele tem sua primeira chance.

O meia foi formado nas categorias de base do São Paulo, teve passagens pelas seleções brasileiras de base, mas nunca atuou profissionalmente por nenhum time do país. Ele foi negociado com o Chelsea em março de 2011.