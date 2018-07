Lucas Piazon marca e dá vitória ao Frankfurt sobre o Schalke 04

Graças a um gol marcado por Lucas Piazon, o Eintracht Frankfurt venceu o Schalke 04 por 1 a 0, em casa, no último jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Alemão. O resultado assegurado com o meia brasileiro balançando as redes fez a equipe de Frankfurt chegar aos 28 pontos, na nona colocação.

Já o time visitante estacionou nos 34 pontos e caiu para o quarto lugar, pois horas mais cedo o Borussia Mönchengladbach venceu o Colônia por 1 a 0 e chegou aos 36 pontos e alcançou o terceiro lugar.

Ex-São Paulo e pertencente ao Chelsea, Piazon, de apenas 21 anos, vem atuando por empréstimo no Eintracht Frankfurt, depois de ter vestido também as camisas de Málaga e Vitesse na mesma condição. Neste sábado, ele fez o único gol da partida ao aproveitar um cruzamento da direita e desviar de cabeça para marcar.

E mais uma vez Piazon assegurou os três pontos ao Frankfurt. Na partida contra o Hamburgo, na 6ª rodada, o meia cobrou falta da intermediária com perfeição e desempatou a partida, que estava 1x1, aos 44 do segundo tempo.