Lucas Pires relembra estreia 'inesquecível' em vitória do Santos sobre o Corinthians em Itaquera

A primeira vez a gente nunca esquece. O clássico entre Corinthians e Santos, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, tem um sabor especial para o lateral-esquerdo Lucas Pires. É que a sua estreia no time profissional aconteceu justamente contra o rival da capital. E para tornar o momento mais saboroso o time da Vila Belmiro saiu vitorioso mesmo jogando na casa corintiana.

"Minha estreia foi contra o Corinthians lá dentro e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Conseguimos a vitória e depois daquele dia minha vida mudou totalmente", afirmou Lucas Pires.

Mas a relação do jovem atleta com o Corinthians vai além dessa partida. Lucas jogou por mais de doze anos na base do Parque São Jorge e desembarcou na Vila Belmiro em julho do ano passado para reforçar a equipe sub-20. Destaque na Copa São Paulo de juniores deste ano, o jogador foi promovido para o time principal e fez o seu primeiro jogo pelo time principal justamente na vitória santista por 2 a 1 pelo Paulistão.

O jogo desta quarta, porém, tem características especiais, já que o confronto é pela Copa do Brasil. A partida abre a fase de ida das oitavas de final do torneio. A volta está marcada para o dia 13 de julho, em Santos. Antes disso, no sábado, os rivais voltam a se enfrentar, mas em partida válida pelo Brasileirão.

"É um jogo de 180 minutos e temos de jogar com inteligência. Não podemos nos afobar, pois teremos a partida de volta, que vai definir tudo. No entanto, o nosso pensamento é conseguir uma vitória na casa do Corinthians", disse.