Lucas Piton estreia no Corinthians com assistência e relembra avô falecido

O lateral-esquerdo Lucas Piton, de 19 anos, comemorou a sua estreia no time profissional do Corinthians na derrota para o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto entrou em campo no intervalo, no lugar de Carlos Augusto, que sentia dores no joelho, e deu uma assistência para o gol de Gustavo.

"Estou muito feliz pela estreia. A expectativa era grande, vinha esperando por este momento na minha carreira há muito tempo. Jogar com essa torcida é contagiante, nos dá força para poder ganhar todos os jogos", disse Lucas Piton.

O jogador ainda lembrou com tristeza do falecimento do avô, ocorrida há uma semana. O ascendente aguardava com ansiedade a estreia do neto no time profissional do Corinthians.

"Há uma semana meu avô morreu. Ele falava sempre que queria me ver no time profissional. Uma semana depois que ele morreu consegui estrear. Tenho certeza que ele está lá em cima vendo tudo isso", completou, emocionado.