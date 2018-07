Lucas Pratto chega ao Atlético projetando título da Libertadores

Principal reforço do Atlético Mineiro para 2015, o atacante Lucas Pratto chegou ao clube nesta segunda-feira para fazer os exames médicos e físicos e assinar contrato de quatro anos com seu novo time. Depois dos compromissos com a diretoria, o reforço mandou um recado para a torcida atleticana e reiterou que a Copa Libertadores é o grande objetivo da temporada.

"É o torneio mais importante de clubes e podemos fazer como aconteceu em 2013, quando o Atlético foi campeão. É uma competição muito difícil, temos que pensar partida a partida, mas seria sensacional ser campeão com a camisa do Atlético Mineiro", declarou o atacante, revelado pelo Boca Juniors e que veio do Velez Sarsfield, ambos da Argentina.

Pratto disse que recebeu diversas propostas, até do rival Cruzeiro, mas optou pelo Atlético por conta do projeto apresentado pela diretoria. "O mais importante é que eles (presidente Daniel Nepomuceno e diretor de Futebol Eduardo Maluf) foram até a Argentina, me apresentaram um projeto e disseram o porquê da minha contratação, que me queriam para um projeto, com o novo presidente. Nesse momento, dei toda prioridade ao Atlético."

O argentino também se mostrou satisfeito com o apoio demonstrado pela torcida antes mesmo de sua apresentação oficial, através das redes sociais. "Estou muito feliz de estar aqui. A torcida já demonstrou todo seu carinho pelas redes sociais e sei que é uma torcida muito importante", declarou.