Lucas Pratto não marca gols há dois meses no São Paulo

O atacante Lucas Pratto completa nesta terça-feira dois meses sem balançar as redes. Artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols, ao lado de seu reserva imediato, Gilberto, o argentino marcou pela última vez na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, pela 15.ª rodada do Brasileirão.

Sem fazer gol há oito partidas (só não esteve em campo contra o Avaí), o jogador vive sua pior fase no time. A situação preocupa ainda mais por não ser o primeiro grande jejum de Pratto no São Paulo: o centroavante já tinha ficado sem marcar por sete jogos, da 6.ª à 13.ª rodada do Nacional.

Apesar da má fase, Pratto minimiza o jejum. “Para mim, é indiferente se eu não faço gols e o time ganha”, disse, após o triunfo sobre o Vitória. “Quando o time perde, eu acabo me sentindo responsável, mas quando a gente vence, eu fico muito feliz.”

Perguntado sobre o "apagão" de Pratto, Dorival disse que confia no elenco, e que o jejum é questão de tempo. "Estamos tentando criar oportunidades de gol a todo instante nos jogos, mas tem momentos em que as coisas não acontecem como gostaríamos. Vamos acreditar que estamos perto de um acerto e que todos se sintam ainda mais preparados para serem decisivos em momentos importantes.

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça para dar início à preparação para o clássico com o Corinthians, marcado para o próximo domingo, às 11h, no Morumbi.