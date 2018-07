Lucas Pratto participa de coletivo e deve voltar ao Atlético-MG na quinta-feira Um dia depois do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro no clássico válido pelo Campeonato Mineiro, o elenco do Atlético se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Cidade do Galo, com boas novidades para o seu torcedor. E a melhor delas foi a participação de Lucas Pratto em treino coletivo que serviu de preparação para o jogo diante da Caldense, nesta quinta, às 19h30, em Poços de Caldas, pela sétima rodada da competição estadual.