Lucas Pratto pode estrear pelo São Paulo no clássico contra o Santos

O atacante Lucas Pratto, principal contratação do São Paulo na temporada, pode estrear na quarta-feira, no clássico diante do Santos. O técnico Rogério Ceni aguarda apenas o aval do departamento jurídico para relacioná-lo para o jogo na Vila Belmiro. "A partir do momento que o jurídico der condições, ele é um jogador apto fisicamente", afirmou Rogério Ceni em entrevista coletiva no Morumbi.

Pratto foi apresentado oficialmente antes da vitória sobre a Ponte Preta neste domingo. Como ele já vinha atuando regularmente pelo Atlético-MG, pode ser relacionado para o clássico contra o Santos. Pratto deverá ser titular da equipe, mas Ceni estimula competitividade e a disputa por posição dentro da equipe. No jogo deste domingo, Gilberto fez três gols.

"Sempre acho muito importante o estímulo à competitividade. Hoje temos Chávez, Gilberto e agora o Pratto. Assim como no gol tínhamos Denis e Renan e agora Sidão. Tudo que estimula a concorrência é importante para elevar o nível de uma equipe", avaliou.

Já o volante Jucilei, que estava no futebol chinês, ainda passará por avaliação. "Não sei ainda em que situação física Jucilei está. Aguardamos avaliações do departamento físico sobre Jucilei", disse Rogério Ceni.