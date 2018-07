Lucas Pratto projeta correções no São Paulo durante 'intertemporada'

Eliminado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o São Paulo tem duas semanas para se preparar para o jogo de volta contra o argentino Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, no Morumbi. O atacante Lucas Pratto lamenta o grande intervalo sem jogos, mas vê o período de treinos como oportunidade para corrigir as falhas apresentadas pela equipe no início da temporada.

"Temos de melhorar detalhes que a gente está deixando passar, como (gols) de bola parada, desatenção em contra-ataque, desatenção de posicionamento, temos 15 dias para corrigir isso. A gente tem de jogar como nos últimos jogos, ser mais vertical, mais agressivo, colocar mais pressão na frente e melhorar aspectos defensivos", avalia.

O argentino vê a atuação contra o Cruzeiro, no Mineirão, como exemplo a ser seguido pelo São Paulo na sequência da temporada e diz que a equipe precisa fazer um jogo inteligente para avançar na Sul-Americana. "Em Belo Horizonte, fomos um time ofensivo, com boa posse de bola e passes rápidos, a gente tem um estilo de jogo mais dinâmico. Por mais que a gente não tenha jogador bem na Argentina, nós conseguimos controlar o jogo. Temos de saber que ganhando por um gol, classificamos."

Voltar a disputar a Libertadores em 2018 é uma das metas do time de Rogério Ceni. Para cumprir o objetivo, Pratto destaca a importância das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. "O objetivo é ficar nas melhores posições. Ficando nessas posições, vamos finalizar o ano brigando também pelo título. Classificar à Copa (Libertadores) é consequência de fazer um grande Brasileiro. Os primeiros jogos serão muito importantes porque temos de ter confiança e segurança no Brasileiro para tentar brigar até o fim pelo título e pela Libertadores." A estreia será contra o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 14 de maio.

Na manhã desta quinta-feira, o clima no São Paulo foi de tranquilidade. Os jogadores realizaram testes físicos de resistência e impulsão e deram uma leve corrida em um dos campos do CT da Barra Funda. A novidade foi a participação de Sidão, que está recuperado de uma lombalgia, na atividade com bola ao lado dos outros goleiros.