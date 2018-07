Lucas projeta título da Copa da França para confirmar melhor ano no PSG

O atacante Lucas pode conquistar o seu 15.° título pelo Paris Saint-Germain se a equipe parisiense vencer a final da Copa da França, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Angers, no Stade de France, em Saint-Dennis. Se for campeão neste fim de semana, terá confirmado a sua melhor temporada desde que desembarcou na Europa, em 2013.

O ótimo desempenho motiva o jogador para a decisão. "Títulos coroam todo um trabalho e ficam marcados na história do clube. Graças a Deus consegui, juntamente com todos meus companheiros ao longo deste tempo, conquistas importantes tanto para mim quanto para o clube. Seria especial fechar a temporada com mais um troféu e continuar marcando a história no clube. Vamos em busca disso", enfatizou.

Lucas bateu o seu recorde de gols na França nesta temporada e alcançou a marca de 19 tentos marcados, tornando-se um dos artilheiros brasileiros entres as principais ligas europeias. Além disso, ele deu 10 assistências que resultaram em gols de companheiros de equipe.

Na temporada 2016/2017, Lucas já foi campeão da Copa da Liga Francesa e da Supercopa da França, final que o Paris Saint-Germain venceu o Lyon por 4 a 1 com gol do brasileiro. O atleta, de 24 anos, frisa que a boa fase o motiva ainda mais para o jogo decisivo deste sábado.

"Temos a chance de conquistar mais um título na temporada. Toda conquista tem de ser valorizada e essa será muito importante para nós. Enfrentaremos uma equipe que também virá com toda vontade de ser campeã, então temos de impor nosso futebol os 90 minutos para fechar o ano com mais um título", ressaltou o atacante.

O Angers, adversário do Paris Saint-Germain na final da Copa da França, teve uma boa participação no Campeonato Francês deste ano. O clube, que retornou à primeira divisão do país em 2015, após 21 anos, terminou a competição na 12.ª colocação com 46 pontos, a 49 do campeão Monaco e a 42 do PSG.