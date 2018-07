Lucas quer convencer Blanc a não deixá-lo no banco PARIS - Carlo Ancelotti dizia que o futuro do Paris Saint-Germain passava pelos pés de Lucas. Mas o treinador deixou a equipe francesa rumo ao Real Madrid e o brasileiro não sabe ainda o que esperar do novo técnico, Laurent Blanc. Com forte concorrência por uma vaga de titular da equipe, principalmente depois da contratação de Cavani, o ex-são-paulino espera convencer o treinador de que merece uma vaga no time titular.