Lucas, recrutado pelo PSG, deixa Brasil com o 'coração pesado'

SÃO PAULO - Lucas, que a partir de janeiro integrará o Paris St Germain, disse que tem o "coração pesado" enquanto se prepara para deixar São Paulo e que não espera uma temporada fácil no Campeonato Francês de futebol.

O meia de 20 anos, comprado pelo PSG em agosto por cerca de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 121 milhões) com a condição de que se mudaria em janeiro, é uma das maiores perspectivas jovens brasileiras.

"Estou feliz com tudo o que aconteceu em minha vida, ter alcançado meu sonho de sair daqui com um título. Parto com o coração pesado, mas feliz", ele teria dito ao site L'Equipe nesta sexta-feira, após ajudar o São Paulo a vencer a Copa Sul-Americana em 12 de dezembro.

"É a minha hora de ir ao PSG. Quero aproveitar meus últimos dias no Brasil e, no domingo, eu parto para a França para começar minha carreira na Europa. Enquanto o clube está se preparando para a retomada, após o intervalo de meio de temporada no Catar, vou passar o Ano Novo lá. Não vai ser fácil".

É improvável que Lucas seja o último recrutado de janeiro do PSG patrocinado pelo Catar. Outro brasileiro que vai querer deixar sua marca no futebol francês quando os trabalhos forem retomados na próxima semana é o atacante Tulio De Melo, do Lille, depois de negar relatos de uma saída após uma primeira metade difícil da campanha.

"Não sei sobre o que você está falando, ninguém me disse", afirmou ao ser questionado sobre os rumores. "Estou sob contrato até 2014 e quero ajudar o Lille, esse é o meu objetivo principal."