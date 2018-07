Lucas Romero aposta na polivalência para ser titular no Cruzeiro

"Primeiramente sou muito dinâmico. Creio que vou colocar muita coisa positiva na equipe. No Vélez joguei recuado ou mais adiantado. O Cruzeiro tem uma grande história, ganhou muita coisa. Me interessou muito vir para o Cruzeiro. Estou muito bem aqui, o elenco é muito afetivo. Espero ir bem aqui no Brasil, tenho que me adaptar. Fazer um bom papel na equipe, poder ser positivo", disse.

Romero, de apenas 21 anos, explicou que foi procurado por vários clubes do futebol brasileiro, mas optou pelo Cruzeiro. E ele destaca estar motivado para conquistar a titularidade, mesmo em um time que possui sete volantes no seu elenco.

"Venho para o Cruzeiro para jogar. Estou muito feliz. É um grande clube e com uma grande torcida. Isso me agrada muito. Recebi várias propostas do Brasil e também da Europa, mas pensava muito na família. Quando o Cruzeiro veio com a proposta tomei a decisão e vi que era o melhor", afirmou.

Além de Romero, o Cruzeiro também se reforçou para 2016 com os volantes Federico Gino e Marciel, os meias Pisano, Bruno Nazário e Sanchez Miño e os atacantes Rafael Silva e Douglas Coutinho. Diante disso, o presidente Gilvan de Pinho Tavares avaliou que o técnico Deivid tem à disposição um dos melhores elencos do futebol brasileiro.

"Na avaliação que tenho feito acho que o elenco do Cruzeiro hoje é um dos melhores do Brasil. Atletas de alto nível e que vieram para acrescentar. O nível dos atletas que trouxemos é elevadíssimo. E os que permaneceram, como os atletas jovens e que vieram da base, como o Bruno Ramires e o Marcos Vinícius, têm muito qualidade. Temos muitos atletas jovens que vão crescer muito", comentou.