Lucas Romero critica Thiago Neves: 'Brincou com o que não era para brincar'

O volante Lucas Romero criticou a postura do companheiro Thiago Neves, que usou a queda de uma barragem para fazer alusão ao rebaixamento do rival Atlético-MG à Série B do Brasileiro, em 2005, por intermédio de uma postagem nas redes sociais.

"Ainda não consegui falar com o Thiago, não vi ele ainda, cheguei há pouco (na Toca da Raposa). Mas, sinceramente, ele brincou com uma coisa que não era (para brincar). Mas não foi com má intenção. Já pediu desculpas, viu que estava errado. Todo mundo aqui ficou chateado (com o que aconteceu em Brumadinho)", disse o jogador, nesta terça-feira.

A postagem de Thiago Neves foi feita na segunda-feira à tarde, um dia após a vitória por 3 a 0 sobre o Villa Nova. O post aconteceu dez dias após o rompimento da barragem em Brumadinho, que causou a morte de mais de 130 pessoas e deixou centenas de desaparecidos.

A provocação feita por Thiago Neves foi apagada cerca de 20 minutos depois da publicação, devido à repercussão negativa, com vários internautas criticando a postura do jogador. O próprio meia reconheceu o erro momentos depois e divulgou nova mensagem se desculpando.

O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Mineiro domingo, às 17 horas, diante do Tupynambás, no Mineirão. O Cruzeiro soma 11 pontos, assim como o líder América-MG, mas perde no saldo de gols (9 a 6).