Lucas Romero festeja versatilidade para atuar na lateral e no meio no Cruzeiro

O volante Lucas Romero classificou como positiva a experiência de jogar improvisado na lateral direita do Cruzeiro nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa América. O argentino, que concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira na Toca da Raposa II, ressaltou que já se considera apto para atuar em qualquer uma das duas posições.

"Falo que hoje já posso ser cobrado como lateral, já jogo na posição há um tempo. Acho que é bom. O treinador sabe que posso render e ser utilizado como lateral e volante. Isso é bom para a minha carreira", comentou o jogador, sobre a situação de jogar no setor direito da defesa, o que já ocorreu em algumas ocasiões em 2018 e voltou a ocorrer neste ano devido a lesões dos especialistas Edilson e Orejuela.

Romero explicou ainda aos repórteres as diferenças básicas de posicionamento em relação às duas funções. "Na lateral, tenho de ficar um pouco mais ligado na linha dos zagueiros, não pode dar condição para o atacante. Como volante tenho mais liberdade", contou.

Formado no Vélez Sarsfield e no clube mineiro desde 2015, o volante de 25 anos deve retornar à posição original nos próximos jogos da equipe treinada por Mano Menezes. Isto porque Edilson já está recuperado de uma lesão na panturrilha que o deixou de fora do time nas três últimas rodadas antes da parada na competição. Já o colombiano Orejuela passou por uma cirurgia no menisco no fim de maio e ainda não tem previsão de retorno.

O Cruzeiro treinou em dois períodos nesta quinta-feira na Toca da Raposa II, se preparando para voltar a campo no próximo dia 11 de julho, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o arquirrival Atlético-MG, no Mineirão.