Lucas Romero garante que disputa por titularidade pode beneficiar Cruzeiro

O argentino Lucas Romero teve boa atuação na vitória do Cruzeiro neste domingo, sobre o Santa Cruz, no Mineirão. Ainda assim, como Ariel Cabral está recuperado de lesão e Henrique retorna após cumprir suspensão, o volante pode ir para o banco mesmo depois do bom desempenho.

Para o argentino, contudo, a situação é encarada com tranquilidade. O time só tem a evoluir, segundo ele, com essa disputa sadia por posições. "Quem tem de decidir é o Mano. O jogo de ontem (domingo) eu fiz um trabalho de mais equilíbrio para a equipe e o Ariel, com a condição dele, teve mais liberdade", contou o jogador, valorizando a concorrência pela vaga.

"Ajuda muito o jogador trabalhar, quando tem uma briga sadia com os companheiros. Ajuda sempre a melhorar, tem de ter uma alta intensidade de trabalho sempre. É bom para mim e bom para o clube", acrescentou.

Romero destacou ainda que o triunfo de domingo embalou o time para a sequência da temporada. O Cruzeiro encara o Botafogo na quinta-feira, fora de casa, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e o América Mineiro em 8 de setembro, pelo Brasileirão, torneio em que agora está um pouco mais distante da zona de rebaixamento, em 14º lugar.

"Foi um jogo muito importante para a gente, precisávamos de uma vitória em casa, diante da nossa torcida. A gente vem em uma sequência sem perder, somando pontos, saímos da zona de rebaixamento, isso ajuda a dar confiança para todos nós", finalizou.