Lucas Romero pede mais atenção ao Cruzeiro após gols sofridos em viradas

O volante argentino Lucas Romero alertou o Cruzeiro nesta segunda-feira para evitar novos vacilos na equipe no início dos jogos. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, o time mineiro precisou buscar a virada para vencer suas partidas, contra o América-MG e o Atlético-PR.

"Estamos felizes por conseguirmos esses seis pontos depois da parada da Copa do Mundo. Mas, sabemos que não é bom começar perdendo os jogos. Precisamos melhorar coisas, isso não pode acontecer. Precisamos trabalhar cada vez mais, detectar os erros que estamos cometendo e tentar melhorar essa parte", alertou o jogador.

Apesar do gol sofrido no domingo, Romero aprovou o desempenho da equipe no Mineirão. "Fico feliz com o nosso rendimento no jogo de ontem [domingo], acho que fizemos um grande jogo na parte coletiva. Individualmente também saí de campo satisfeito, foi um jogo difícil que a gente teve que virar. Fico sempre muito feliz também com o apoio do torcedor e tento devolver para eles esse carinho dentro de campo."

Volante de origem, o argentino vem se tornando uma espécie de 'curinga' no time cruzeirense. O técnico Mano Menezes costuma escalá-lo como lateral-direito. Romero não parece incomodado com a mudança.

"Sempre falo que o Mano é um grande treinador, muito inteligente e com muita experiência. Temos muitos jogos importantes, de Copa do Brasil, Copa Libertadores. A gente está em uma sequência de mata-matas e ele é um treinador que sabe jogar muito esse tipo de competições. Importante porque ele conhece os jogadores, ele sabe do jeito que gostamos de jogar."

Nesta segunda-feira, na reapresentação do grupo cruzeirense, aqueles que foram titulares no domingo fizeram somente trabalho regenerativo. Os demais foram a campo para treino técnico Toca da Raposa 2.

Foi o início da preparação da equipe para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, em São Paulo, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time mineiro vai prosseguir com sua preparação na manhã desta terça, antes de viajar, no mesmo dia, para São Paulo.