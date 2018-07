Lucas Romero projeta carreira no Cruzeiro e exalta inicio vitorioso no Brasileiro

O argentino Lucas Romero, titular do Cruzeiro na vitória sobre o São Paulo, no domingo passado, em Belo Horizonte, que marcou a estreia do time no Campeonato Brasileiro, ressaltou a confiança da equipe após uma boa arrancada no torneio e a importância do desempenho como mandante para chegar ao título nacional.

"Agora começou uma nova história. O Brasileirão é o torneio mais importante do país. E o essencial é ganhar, seja jogando bem ou mal. A gente tem de ser forte em nossa casa. Não perder pontos em casa vai ser muito importante para nós", destacou o jogador.

Volante de origem, Romero foi improvisado pelo técnico Mano Menezes na lateral direita devido às ausências de Ezequiel (lesionado) e de Mayke (negociado com o Palmeiras em troca do meia-atacante Rafael Marques). "Estou preparado para ajudar. Sou volante, mas se o treinador precisar, vou fazer (a função). Tive a oportunidade na lateral e, quando ela surge, não se pode deixar passar", garantiu Romero.

O argentino também rechaçou especulações sobre a sua saída do clube com o qual tem mais quatro anos de contrato e demonstrou desejo de fazer história com a camisa do Cruzeiro.

"Estou muito feliz aqui. Claro que quero jogar, mas respeito sempre as decisões do treinador. Espero ficar aqui até deixar minha marca. Gostaria de olhar e ver meu nome no mural do Cruzeiro. Antes disso, não gostaria de sair. Estou me sentindo adaptado ao futebol brasileiro. Espero ficar aqui muito tempo", declarou o atleta.

O elenco do Cruzeiro treinou nesta terça-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, sob o comando do técnico Mano Menezes, que ganhou um auxiliar de luxo para as próximas duas semanas: Toninho Cerezo. O ex-atleta cruzeirense - com passagens também por São Paulo, Atlético Mineiro, Sampdoria e Roma - vai trocar ideias e experiências com a comissão técnica do time mineiro.

O Cruzeiro voltará a campo somente no domingo, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para enfrentar o Sport em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.