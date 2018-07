Lucas Romero treina e é relacionado no Cruzeiro para duelo na Copa do Brasil

Após ter descartada lesão mais grave na segunda-feira, o volante Lucas Romero não apenas treinou com o grupo do Cruzeiro como também foi incluído na lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. O duelo será válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Romero participou ao menos do início da atividade desta terça-feira, antes de o treino ser fechado aos jornalistas. O volante vinha preocupando a comissão técnica porque sofrera uma torção no joelho esquerdo diante do Coritiba, no domingo, em rodada do Brasileirão. Ele até deixou o gramado mais cedo, ainda no primeiro tempo daquela partida.

Na segunda-feira, porém, os exames não detectaram lesão no jogador argentino, que vem sendo um dos destaques do Cruzeiro na temporada. Sem contusão, ele pôde retornar aos trabalhos nesta terça, tanto que foi relacionado pelo técnico Mano Menezes, que não confirmou sua presença entre os titulares.

Na lista de 23 jogadores do treinador, as baixas são os atacantes Rafael Marques e Sassá, que não foram inscritos na competição, por terem sido contratados recentemente. Alisson, Rafael Sóbis e Ramón Ábila serão as opções disponíveis para o setor.

A delegação do Cruzeiro vai viajar para São Paulo na noite desta terça-feira. A partida contra o Palmeiras está marcada para as 21h45 desta quarta.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel, Fabrício e Lennon;

Zagueiros: Léo, Kunty Caicedo e Murilo;

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Thiago Neves;

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.