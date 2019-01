Lucas Santos lamenta vice, mas enaltece o poder de reação do Vasco

Um dos grandes destaques do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lucas Santos lamentou o vice-campeonato, definido com a derrota nos pênaltis para o São Paulo, mas não deixou de exaltar o trabalho dos companheiros. Mesmo perdendo por 2 a 0 desde o início do segundo tempo, o time carioca foi buscar o empate com um golaço de falta do camisa 10, no ângulo, sem chance para Thiago Couto. Mais tarde, Tiago Reis também marcou e levou a decisão para os pênaltis.

"A gente sabe que o Vasco é um time aguerrido, que nunca para de lutar, e nós levamos o jogo para os pênaltis. Infelizmente não conseguimos ser campeões, a escola deles (São Paulo) é bem formada, estão de parabéns, mas a nossa também é, só que hoje não deu. Deus sempre sabe o que faz. Queria agradecer a todos os jogadores da equipe, todo mundo que trabalha com a gente, que se esforçou, mas infelizmente hoje não deu", disse.

Lucas Santos deixa a Copa São Paulo com o peso de ser uma das principais promessas vascaínas nas categorias de base. O técnico Alberto Valentim, do elenco profissional, já avisou que está de olho nos meninos e que deve dar oportunidades no futuro. Camisa 10 do time de juniores, o meia-atacante marcou cinco gols e se destacou em jogos importantes da Copa São Paulo, como diante de Corinthians e Volta Redonda - ambos foram decididos nos pênaltis.

Com o vice-campeonato, o Vasco perdeu a oportunidade de ampliar sua sala de troféus. O clube foi campeão da Copa São Paulo em 1992, também em cima do São Paulo, mas não conseguiu repetir o feito 27 anos depois. Thiago Couto, goleiro do São Paulo, defendeu as penalidades de Tiago Reis e Riquelme, enquanto Gabriel Norões mandou no travessão.