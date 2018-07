Lucas se coloca à disposição para armar no São Paulo

SÃO PAULO - Com Jadson suspenso e ainda sem poder usar Ganso e Cañete, o São Paulo tem um problema para enfrentar o Sport, neste sábado, em Recife: falta um armador. Nenhum jogador disponível no elenco tem características para distribuir o jogo no meio de campo. Ney Franco vai ter de fazer alguma improvisação e a aposta em Lucas para essa função parece uma opção provável.

O jogador cresceu de produção como ponta-direita, mas pode ser mais uma vez usado no meio. Com isso, Douglas entraria em seu lugar no ataque. Lucas se coloca à disposição para cumprir um novo papel. "Estou preparado para jogar nessa posição se for preciso. Na base do São Paulo, já joguei assim, e com o próprio Ney Franco na seleção Sub-20. Jogando centralizado tenho a opção de movimentar o campo inteiro, fazer jogada dos dois lados. Estou adaptado às duas funções e, onde precisar, estou preparado."

A condição física de Osvaldo, que é dúvida para o jogo contra o Sport, aumenta a dúvida de Ney Franco. Além de Douglas, o treinador também pode lançar Maicon, Cícero e Ademilson no time titular. Por causa do problema com Osvaldo, o elenco viaja com 19 jogadores para Recife.

Confira a lista de relacionados por Ney Franco:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros - Rhodolfo, Rafael Toloi, Paulo Miranda e Edson Silva;

Laterais - Cortez e Douglas;

Meio-campistas - Maicon, Wellington, Denilson, Paulo Assunção, Casemiro e Cícero;

Atacantes - Luis Fabiano, Lucas, Osvaldo, Ademilson e Willian José.