Lucas se lesiona e é cortado de amistosos da seleção brasileira

Ainda não será desta vez que Lucas retornará à seleção brasileira. Após marcar um gol na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha no domingo, o meia sofreu uma lesão no pé direito e foi cortado da lista de jogadores da equipe de Dunga que fará amistosos contra a Turquia, no dia 12 de novembro, e a Áustria, no dia 18 .

O corte, anunciado no site oficial da CBF, veio após o departamento médico do PSG entrar em contato com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciando que o jogador não teria condições de se recuperar a tempo da lesão para os amistosos. Na partida deste domingo, válida pelo Campeonato Francês, o meia teve grande atuação e foi um dos responsáveis por deixar o seu time a um ponto do líder Olympique de Marselha.

Apesar do anúncio do corte, o técnico Dunga ainda não sabe se irá convocar alguém para a vaga de Lucas. No comunicado, a CBF diz que a comissão técnica "estuda a possibilidade" e que caso aconteça de alguém ser chamado, o nome do atleta, que deve provir de algum clube europeu, será anunciado "em breve".

Lucas é a segunda baixa de última hora da seleção brasileira. Também por conta de lesão, o volante Rômulo, do Spartak Moscou, foi cortado na sexta-feira. O meia Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi chamado para ocupar sua vaga.

O meia do PSG seria um dos últimos a se apresentar à seleção em Istambul por causa da partida do seu time no domingo. Os primeiros jogadores começaram a chegar à Turquia na noite de domingo. A maior parte do elenco desembarcará em solo turco na manhã desta segunda - à tarde já está programado o primeiro treino.

Depois do amistoso em Istambul, que acontece já nesta quarta, a seleção viajará para Viena, onde enfrentará a Áustria no dia 18, terça-feira da próxima semana. Será o último amistoso do Brasil neste ano.