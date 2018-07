Lucas se machuca e desfalca São Paulo nas próximas duas semanas

SÃO PAULO - Depois de perder Lucas para a partida de domingo diante da Portuguesa, o treinador do São Paulo, Paulo César Carpegiani, recebeu a notícia de que o jogador não poderá atuar por duas semanas e desfalcará a equipe diante do Santos, no Campeonato Paulista, e do Goiás, na Copa do Brasil.

De acordo com o site do clube, o camisa 7 realizou exames nesta segunda-feira e foi constatado estiramento na coxa direita. "O Lucas teve um estiramento que podemos classificar de leve a moderado, mas mais para leve. Foi no músculo adutor da coxa direita e o período de afastamento será de duas semanas", explicou ao site do clube, o médico do São Paulo José Sanchez.

Além de Lucas, o São Paulo não poderá contar com Rodrigo Souto nas próximas semanas. O jogador, que foi titular contra a Portuguesa, teve um estiramento na panturrilha esquerda e ficará afastado de três a quatro semanas.

Os dois jogadores desfalcarão o São Paulo diante do Santos, no próximo sábado pela semifinal do Campeonato Paulista, e na Copa do Brasil, diante do Goiás.