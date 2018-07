Lucas se motiva com a seleção para ajudar o Liverpool

"Voltei ao grupo e a jogar regularmente pela seleção. Isso me deu mais confiança e as pessoas no Brasil estão contentes com minhas atuações", declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, na 18ª colocação, com apenas nove pontos em nove partidas.

Para Lucas, que se tornou titular desde a saída do argentino Mascherano para o Barcelona, no início da temporada, seu futebol na Inglaterra está crescendo a cada ano. O volante chegou ao país em 2007, vindo do Grêmio.

"A cada ano eu estou melhorando como jogador. Quando cheguei aqui, eu era apenas um jovem jogador e não sabia muito o quão difícil é o Campeonato Inglês. Agora estou completamente ambientado. Ainda tenho apenas 23 anos e ainda tenho muitas coisas para trabalhar nos treinos", analisou.