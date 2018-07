Lucas se sente em casa no CT de Cotia

SÃO PAULO - Prestes a se despedir de Cotia - o São Paulo volta a treinar na Barra Funda a partir de quinta-feira -, o meia Lucas gostou do período que o time ficou concentrado no Centro de Formação de Atletas. O garoto cresceu ali e aproveitou para matar a saudade. "Fico muito contente de voltar para cá, onde morei por quatro anos. Aprendi muito, o São Paulo me deu condições, eu tive estudo", diz.

Ele sabe que principalmente os veteranos não se sentem tão em casa como ele. "Os jogadores mais velhos ficam irritados com a concentração, pois eles têm esposa e filhos. Mas no meu caso não atrapalha, eu procuro fazer coisas para me divertir, como tocar pagode, jogar sinuca e fazer molecagem com os companheiros", revela.

Lucas foi formado em Cotia e em sua volta pôde conviver com os meninos que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Junior. Conversou com os garotos e lamentou a eliminação precoce do clube na competição. "Foi uma fatalidade na Copinha. Mas no São Paulo o principal objetivo nas categorias de base não é conquistar muitos títulos, mas revelar jogadores", argumenta.

Ele só quer saber agora de estrear logo na temporada. O time enfrenta o Botafogo, domingo, às 17 horas, no Morumbi, na estreia da equipe no Campeonato Paulista. "Estou com saudade de jogar no Morumbi e vestir a camisa 7. A torcida pode esperar muita dedicação e vontade de vencer de todos", avisa, ansioso por fazer uma ótima temporada.