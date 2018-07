Lucas Silva aguarda chance e pede Cruzeiro ofensivo As dores na panturrilha direita de Souza podem dar a Lucas Silva a chance de ganhar uma oportunidade como titular do Cruzeiro no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã, contra o Flamengo. A substituição aconteceu durante a vitória sobre a Ponte Preta, no último sábado, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, e Lucas Silva garante estar pronto para uma nova chance, se for acionado pelo técnico Marcelo Oliveira.