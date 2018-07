Lucas Silva celebra chance como titular e espera retomar confiança no Cruzeiro

Já classificado às semifinais do Campeonato Mineiro e garantido na segunda posição, o Cruzeiro encerrou neste sábado a preparação para o jogo contra o Democrata de Governador Valadares, domingo, no Mineirão, às 11 horas, pela última rodada da primeira fase do Estadual. E, sem muito a almejar na partida, o técnico Mano Menezes já antecipou que escalará um time reserva.

Uma das novidades será o retorno do goleiro Fábio, que não joga desde agosto do ano passado, devido a uma grave contusão no joelho. A partida deve, ainda, trazer uma importante oportunidade a Lucas Silva.

Destaque no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro em 2014, o meio-campista foi negociado com o Real Madrid, mas não conseguiu manter o bom nível na Europa e nem mesmo no Cruzeiro, para onde retornou por empréstimo neste ano. Lucas Silva garantiu, assim, que espera aproveitar a oportunidade neste domingo para recuperar a confiança.

"É uma grande oportunidade para mim, de começar jogando, até por não ter feito a pré-temporada e não estar ainda no ritmo dos jogadores que iniciaram", avaliou o volante. "O que eu mais quero é aproveitar as oportunidades que terei, principalmente quando começar jogando, para ganhar ritmo durante 90 minutos e cada vez estar melhor tecnicamente quanto fisicamente."

Apesar de otimista, Lucas Silva antecipou que sua evolução será gradual. "Vou passo a passo. Tenho me esforçado muito nos treinamentos, feito algumas atividades extras, para chegar o mais perto possível do nível dos meus companheiros. Quero aproveitar todas as oportunidades."