Lucas Silva diz que Cruzeiro não vai jogar por empate contra o Palmeiras

Um empate diante do Palmeiras, no duelo desta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, garante o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Mas o volante Lucas Silva quer a vitória para aumentar ainda mais a confiança do elenco para a disputa do título e dos demais jogos da temporada.

"Sem dúvida é o jogo mais importante do ano até agora, porque pode nos colocar na final novamente, e estamos defendendo o título. Vai ser importante buscar uma vitória e uma vaga na final para nos dar confiança para os próximos jogos, que serão importantes também", disse o jogador, que se refere aos confrontos que ainda restam no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores.

Veterano clube, o jogador prevê um Mineirão completamente lotado na noite de quarta-feira e sabe da força que é transmitida para a equipe. "O torcedor fica empolgado com jogos decisivos, de mata-mata, e isso nos motiva também. É indiscutível o papel do torcedor que sempre lota o Mineirão, apoia o tempo inteiro até o final. O que a gente quer é sair de campo sorrindo junto com o nosso torcedor."

Lucas Silva destacou a disputa entre os experientes Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari, dois treinadores que já conquistaram a Copa do Brasil. "São treinadores que gostam de montar suas equipes de acordo com o adversário, com estratégia, calculam bem todos os detalhes. Para esse jogo, mais do que nunca, vai ser assim. Vamos explorar bem nosso adversário sem deixar de manter nossa característica e nosso padrão de jogo."

Cruzeiro x Palmeiras terá início às 21h45, no Mineirão. Vencedor no jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, o time mineiro garante a vaga na final até com um empate. Em caso de vitória palmeirense por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O provável time do Cruzeiro para iniciar o jogo do Mineirão terá: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Leo e Egídio; Lucas Silva e Henrique; Robinho, Thiago Neves (Bruno Silva) e Arrascaeta (Rafinha); Barcos.