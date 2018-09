Lucas Silva diz que experiência do Cruzeiro pesou para buscar vaga na final

O Cruzeiro está em mais uma final de Copa do Brasil. O time celeste avançou ao empatar com o Palmeiras por 1 a 1 no Mineirão, na noite desta quarta-feira, após ter vencido por 1 a 0, em São Paulo. Um dos destaques da partida, Lucas Silva citou a experiência como principal característica do time de Mano Menezes quando o assunto é mata-mata.

"É um time unido, muito técnico e inteligente. Um time que sabe jogar com e sem a bola, que sabe segurar o resultado. Não deixamos o Palmeiras jogar, marcamos muito bem. Nossa experiência (em mata-mata) foi crucial para chegar novamente na final da Copa do Brasil. Vamos com tudo para defender esse título", garantiu o volante.

Longe da briga pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro tem feito a diferença em jogos mata-mata. Na Copa do Brasil, passou por Atlético-PR e Santos, além do próprio Palmeiras. Na Copa Libertadores, eliminou o Flamengo, e ainda pode avançar à semifinal caso passe pelo Boca Juniors. No jogo de ida, perdeu por 2 a 0, na Argentina.

CONFUSÃO

Após o apito final, jogadores de Cruzeiro e Palmeiras se desentenderam dentro de campo, resultando em três cartões vermelhos: Diogo Barbosa e Mayke (Palmeiras), e Sassá (Cruzeiro). Lucas Silva, no entanto, optou por deixar a confusão de lado e focar apenas na classificação da equipe celeste.

"Nervo a flor da pele. Semifinal de Copa do Brasil é assim. Já teve muita discussão durante o jogo, aí quando acabou houve um desentendimento natural, mas nada demais. Digno de um grande jogo", declarou o volante.

Curiosamente, o próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Palmeiras, em partida marcada para este domingo, às 11h, no Estádio do Pacaembu, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paulista está em vantagem, com 50 pontos e na vice-liderança. O time mineiro soma apenas 37 pontos, em sétimo, e apenas cumpre tabela. Quer se preservas para a final da Copa do Brasil e ainda poder sonhar com a Libertadores.