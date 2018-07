Lucas Silva faz exames médicos e tem contrato regularizado pelo Cruzeiro

Mais novo reforço do Cruzeiro, Lucas Silva vai dando, aos poucos, seus passos para voltar a atuar pelo clube mineiro. Na manhã desta quinta-feira, o jogador esteve na Toca da Raposa II para realizar testes e exames físicos, sendo orientado pelo fisioterapeuta André Rocha e pelo preparador físico Eduardo Freitas.

Além disso, Lucas Silva teve o seu contrato de empréstimo registrado no Boletim Informativo Diário da CBF. O jogador, que passou os dois últimos anos no futebol europeu, foi cedido por 18 meses pelo Real Madrid, clube que o contratou no início de 2015.

Lucas Silva foi anunciado como reforço do Cruzeiro na última terça-feira, mesmo dia em que desembarcou em Belo Horizonte, no fim da noite, sendo recepcionado por centenas de torcedores. E ele prometeu que, apesar da longa inatividade, não vai demorar para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. A sua última partida foi em abril, quando estava cedido por empréstimo ao Olympique de Marselha.

Revelação das categorias de base do Cruzeiro, Lucas Silva, de 23 anos, foi peça importante do time que foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, ano em que também foi campeão mineiro. Negociado com o Real Madrid, não repetiu o mesmo de nível de atuações, sendo posteriormente cedido por empréstimo ao Olympique.

Antes de Lucas Silva, o Cruzeiro regularizou os contratos do zagueiro Caicedo, do lateral Diogo Barbosa e do volante Hudson, sendo que os dois últimos já até estrearam pelo clube mineiro. Os próximos passos serão regularizar as situações do lateral Fabrício, que estava no Palmeiras, e do meia Thiago Neves, que chegou dos Emirados Árabes Unidos.