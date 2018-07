Lucas Silva pode substituir Khedira no Real Madrid, diz jornal

Principal revelação do Cruzeiro nos últimos anos, Lucas Silva pode deixar a equipe mineira e se juntar ao grupo de estrelas do Real Madrid, da Espanha. O volante está na capa da edição desta quarta-feira do jornal espanhol Marca, que informa que o clube merengue deve investir na contratação do atleta de 21 anos. De acordo com o periódico, Lucas Silva foi o nome escolhido pela diretoria para substituir o volante Sami Khedira, que terá seu contrato encerrado no fim desta temporada. O jornal informa ainda que o preço estipulado pela contratação do volante brasileiro está na casa dos 15 milhões de euros (R$ 45 milhões).

Chamando o jogador de "peça-chave" no Cruzeiro, que lidera o Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, o Marca diz que Lucas Silva estará pronto para a seleção brasileira principal nos próximos anos e também informa que essa não é a primeira vez que o Real Madrid tenta a contratação do jovem atleta. A negociação, porém, que teria se iniciado em agosto, não deu frutos em um primeiro momento.

Lucas Silva, que na última semana estava concentrado com a seleção brasileira Sub-21, está com a delegação cruzeirense, que enfrenta o ABC, pela Copa do Brasil. Por causa da campanha no Brasileirão e também pelo desgaste físico, o jogador deverá ser poupado pelo técnico Marcelo Oliveira no jogo desta quarta-feira.