Lucas Silva projeta vitória do Cruzeiro, mas admite: 'Empate na Vila não é ruim'

Derrotado nas duas últimas rodadas disputadas pelo Brasileirão, o Cruzeiro vai voltar sua atenção agora para a Copa do Brasil e enfrentar o Santos pelas quartas de final do torneio, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Para Lucas Silva, que participou de treino fechado à imprensa comandado por Mano Menezes nesta terça, a vitória na partida de ida é o resultado ideal, mas um empate também é bem-vindo.

"Temos condições de ir lá e vencer. Situações inesperadas acontecem e a gente deve corrigir durante o jogo. O que a gente tem em mente é conseguir um bom resultado para definir em casa. Nosso pensamento é de conquistar a vitória, mas um empate não é ruim", disse Lucas Silva em coletiva de imprensa nesta terça, na Toca da Raposa II.

Para o volante, a receita para disputar competições simultâneas com sucesso é focar um jogo de cada vez. "Agora, entramos em uma sequência em que temos de 'virar a chave'. Muda a cabeça, é outra competição, outro regulamento. Temos de nos adaptar e encaixar, é tiro curto, apenas dois jogos, então não podemos errar", afirmou.

Além da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Cruzeiro vai disputar partidas pela Copa Libertadores nas próximas semanas, em confronto de oitavas de final contra o Flamengo. Ao todo, pelas três competições, serão nove jogos durante o mês de agosto. Por isso, os meias Robinho e Thiago Neves foram poupados na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

"Acho válida essa rodagem que a comissão técnica vem promovendo, para deixar todos bem e descansar aqueles que vêm jogando bastante. Os dois são experientes e já conhecem esse tipo de competição e estão acostumados a partidas decisivas", disse o volante do Cruzeiro, que após este confronto na Vila Belmiro só vai disputar o duelo de volta pelas quartas da Copa do Brasil no dia 15 de agosto, no Mineirão.