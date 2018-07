Lucas Silva se despede do Cruzeiro e cancela coletiva para ir à Espanha Ainda que nenhuma das partes tenha se pronunciado oficialmente, não é mais segredo para ninguém que Lucas Silva será jogador do Real Madrid. O volante foi de camisa social ao treino do Cruzeiro, nesta sexta-feira, apenas para se despedir dos companheiros. No sábado ele viaja para a Espanha, onde assinará contrato.