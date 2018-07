Lucas Silva se diz 'confiante' com sequência no Cruzeiro

"Estou cada vez mais confiante dentro da partida, me soltando mais também. Os elogios depois do jogo, da torcida e internamente também, dão mais confiança, motivação e tranquilidade para os próximos jogos. Fico feliz e espero me manter assim, nessa sequência. O time está muito bem, entrosando também, e espero continuar assim, evoluindo a cada partida para poder sempre ajudar o Cruzeiro a conquistar os objetivos", disse.

Para tentar manter a boa sequência da equipe mineira, que venceu as últimas oito partidas, o volante pediu atenção para os próximos dois compromissos. Neste domingo, o Cruzeiro recebe o Corinthians, que atravessa má fase, no Mineirão. Depois, no outro domingo, dia 29, o duelo será contra o Internacional, no Estádio do Vale.

"Todo mundo está querendo tirar uma casquinha do Cruzeiro, ainda mais nessa sequência que a gente está tendo agora. Mas a gente está muito preparado, muito focado também, para que não sejamos surpreendidos. São dois jogos muito importantes, muito difíceis, e temos que continuar assim, impondo nosso ritmo, porque temos totais condições, mesmo fora de casa, de conquistar as vitórias", comentou Lucas Silva.