Lucas Silva treina em São Paulo e reforça o Cruzeiro na Copa do Brasil

A delegação do Cruzeiro terá uma novidade para o duelo com o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa do Brasil. O volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão automática no duelo com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, se juntou ao grupo nesta segunda.

A comissão técnica optou por não retornar com o elenco a Belo Horizonte após a derrota por 3 a 2 no Morumbi. Assim, nesta segunda-feira, Lucas Silva se apresentou ao técnico Mano Menezes e treinou com o restante do grupo na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras, antes da viagem a Porto Alegre.

Se terá o reforço de Lucas Silva, o Cruzeiro não poderá contar com o atacante Sassá e o zagueiro Digão no duelo com o Grêmio, pois ambos não puderam ser inscritos na Copa do Brasil.

Nesta atividade, os jogadores que não foram aproveitados no duelo com o São Paulo fizeram um treino técnico. Já os reservas realizaram apenas trabalhos regenerativos. Na terça-feira, o time vai treinar no período da tarde, em Porto Alegre, no CT do Internacional, na última atividade antes de encarar o Grêmio.

Através de sorteio, a CBF definiu nesta segunda que o paulista Marcelo Aparecido de Souza será o árbitro do confronto de quarta-feira no Rio Grande do Sul. O duelo de volta, no Mineirão, está agendado para 23 de agosto.

Confira a lista de jogadores que vai compor a delegação do Cruzeiro para o duelo com o Grêmio:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais-direitos: Ezequiel e Lennon.

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa.

Zagueiros: Arthur, Leo e Murilo.

Volantes: Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca.

Armadores: Elber, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Rafael Sóbis e Raniel.