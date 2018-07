Lucas Silva vai jogar pela primeira vez em sua verdadeira posição

Lucas Silva terá domingo diante do Levante sua primeira chance de jogar no Real Madrid como volante central, a sua posição preferida - até agora só foi utilizado no time espanhol como volante pela direita. A oportunidade de jogar à frente dos zagueiros surge porque o técnico Carlo Ancelotti resolveu dar um descanso para o alemão Toni Kroos e deixá-lo no banco.

Kroos foi titular nas 26 partidas do Real no Campeonato Espanhol, e é o jogador do elenco que ficou mais tempo em campo: 2263 minutos, de 2340 possíveis. Além do aspecto físico, a questão disciplinar foi levada em conta pelo treinador para poupar o alemão. Ele tem quatro cartões amarelos, e se levar um no domingo terá de cumprir suspensão no clássico do dia 22 contra o Barcelona no Camp Nou - o time catalão lidera com um ponto de vantagem sobre os merengues.

Contra o Levante, Lucas Silva terá a companhia de Modric e Isco no meio-campo. O croata disputou os 20 minutos finais da partida de terça-feira contra o Schalke 04 pela Liga dos Campeões depois de ter ficado quase quatro meses em recuperação de uma lesão muscular.

O ex-volante do Cruzeiro chegou ao clube espanhol em janeiro e participou de cinco partidas (quatro no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões). Foi titular em três delas.