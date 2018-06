Lucas Silva vê concorrência crescer, mas diz que pode retomar espaço no Cruzeiro

Uma das grandes revelações do Cruzeiro nos últimos anos, Lucas Silva foi negociado para o Real Madrid em 2015, mas caiu de rendimento, retornou ao clube no início de 2017 e ficou constantemente na reserva. O cenário, contudo, pode mudar na nova temporada, segundo garantiu o próprio volante nesta segunda-feira.

+ Cruzeiro altera programação e dá folga ao elenco neste domingo

+ Edílson vê 'desafio' no Cruzeiro e explica saída do Grêmio: 'Não quis estacionar'

Embora avalie que a concorrência no setor tenha aumentado, especialmente com a chegada de Bruno Silva, o volante ponderou que finalmente está realizando uma pré-temporada completa. Garantiu, assim, que terá melhores condições para retomar o bom futebol.

"Minha expectativa para 2018 é grande, e a principal é de fazer a pré-temporada, algo que não fazia há dois anos. Vejo um início bem diferente. Faz total diferença quando se faz essa preparação bem feita, parte física, de força", avaliou.

Sobre a maior concorrência no setor, Lucas Silva contou que Mano Menezes analisará apenas o trabalho do dia a dia para definir os titulares. "Vejo que, no setor do meio-campo, há uma maior concorrência, grandes jogadores, principalmente os volantes. No início do ano, em conversa com o Mano, ele deixou claro que a escolha será mediante o treinamento e a pré-temporada, e isso motiva os jogadores", pontuou o atleta, reforçando sua confiança para 2018.

"Sei que tenho condições de jogar, respeitando a todos. Isso vai ser no dia a dia, no trabalho, mostrando meu potencial na pré-temporada, no início dos jogos. Estou focado no Cruzeiro. Estou feliz de ter feito bons jogos no ano passado e a expectativa será de jogar mais ainda neste ano", acrescentou.

Lucas Silva, por fim, falou sobre as prioridades do elenco para a próxima temporada. "Para a Copa Libertadores, a expectativa é grande para o clube, torcida, mas sem deixar de lado os outros campeonatos, principalmente a Copa do Brasil e o Brasileiro", completou.