Lucas tenta se recuperar para 'o jogo da vida', contra o Barcelona

SÃO PAULO - Lucas aproveitou a viagem a Londres para reencontrar colegas da seleção brasileira e para tratar do tornozelo esquerdo com o médico José Luis Runco e com o fisioterapeuta Luiz Rosan. O jogador se lesionou no último dia 9 em partida contra o Nancy, pelo Campeonato Francês.

"Foi muito produtivo esse tempo com a Seleção, fez bem para mim e para a minha cabeça. Deu para matar a saudade dos meus amigos e também aproveitei o período para tratar do meu tornozelo, que foi um dos motivos de eu ir para lá. Volto para Paris muito melhor, com o tornozelo mais firme e na expectativa de retornar logo aos gramados. Espero estar já no próximo jogo, esse é o meu pensamento. Estou seguro e vou fortalecer mais durante a semana".

A semana é importante para o jogador. Ele pretende se recuperar a tempo de participar do jogo da próxima sexta-feira, contra o Montpellier, no Parque dos Príncipes, pelo Francês. No dia 2 de abril, Lucas pretende estar presente naquele que considera "o jogo da vida". "Não tem como não pensar, é o jogo mais esperado, o jogo da minha vida. O mais importante que vou poder disputar até aqui. Vou me preparar muito e espero que o nosso time possa fazer um bom jogo. Temos elenco e qualidade para isso".