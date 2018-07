Lucas vai encabeçar barca do Paris Saint-Germain, diz rádio francesa

A derrota histórica do Paris Saint-Germain para o Barcelona por 6 a 1, que resultou na desclassificação da equipe francesa da Liga dos Campeões, pode forçar a saída de alguns jogadores do clube no meio do ano. Segundo a rádio local RMC, Lucas Moura deve encabeçar a barca, que também conta com Ben Arfa, Krychowiak e Matuidi.

Contrato por cerca de R$ 108,2 milhões junto ao São Paulo, em 2012, o brasileiro ganhou muito espaço com saída de Ibrahimovic da equipe e vivia seu melhor momento na França, marcando 15 gols em 43 jogos. Mas depois do histórico revés do dia 08 de março, Lucas não foi mais escalado como titular pelo técnico Unai Emery.

Surpreende na lista também o nome de Matuidi. O volante da seleção francesa, titular na última Eurocopa, era considerado peça chave no atual elenco no começo da temporada. O jogador até reclamou publicamente por não ter sua transferência para a Juventus autorizada.

"Houve uma proposta concreta (do Juventus), eu queria sair, mas o clube (PSG) decidiu que não. É preciso aceitar isso", revelou o jogador ao canal TF1.

Apesar de todo investimento feito pelo bilionário Nasser Al-Khelaïfi, o PSG já não disputa mais nenhum título continental na Europa e amarga a segunda posição do Campeonato Francês, liderado pelo Monaco. A única conquista desta temporada foi a Copa da França.