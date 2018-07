Lucas Vázquez e Kovacic têm lesão e podem desfalcar o Real no 1º jogo do ano

O Real Madrid vai começar 2017 com três jogadores no departamento médico. Nesta quinta-feira, no terceiro dia de trabalhos Ciudad Real Madrid, o clube emitiu boletins médicos para informar a respeito das condições físicas de Mateo Kovacic e Lucas Vázquez. Os dois se lesionaram durante o Mundial de Clubes, há duas semanas, no Japão.

Kovacic, de apenas 22 anos, sofreu uma entorse no ligamento anterior do joelho esquerdo, enquanto Lucas Vázquez, atacante de 25 anos, teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Nos dois casos, o Real afirma que os atletas estão "pendentes de evolução".

Além dos dois jogadores que se lesionaram durante o Mundial, Zinedine Zidane também não conta com o atacante Gareth Bale, que se recupera de lesão e nem viajou ao Japão. No treino de quarta-feira à tarde, Fabio Coentrão e Sergio Ramos se juntaram a Lucas Vázquez e Kovacic na academia, enquanto Pepe treinou separadamente. O Real não disponibilizou boletim médico deles.

O Real Madrid abre 2017 na quarta-feira da próxima semana, dia 4 de janeiro, quando recebe o Sevilla pela Copa do Rei. Depois, no sábado, volta a jogar no Santiago Bernabéu, desta vez contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol.