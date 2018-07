Lucas vê São Paulo mais rápido com a sua volta ao time depois da lesão

SÃO PAULO - Recuperado de lesão na coxa direita, o meia Lucas está de volta ao São Paulo. Ele é o principal reforço da equipe, que também terá o retorno de Fernandinho para o confronto diante do Avaí, nesta quinta-feira, fora de casa, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Para o jogador, o ataque são-paulino ganhará em velocidade com sua entrada e a de Fernandinho. "Ali na frente ganhamos em velocidade. Eu, o Fernandino e o Dagoberto somos jogadores rápidos, vamos para cima. Então vamos procurar fazer isso aí, buscar os gols para passar de fase", declarou Lucas, nesta quarta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes.

Durante o período em que Lucas esteve fora, o São Paulo teve uma queda de rendimento, que culminou na eliminação do Campeonato Paulista, diante do Santos, na semifinal. O jogador admitiu a má fase do time, mas não considera que sua ausência tenha sido fundamental para isso.

"Não sou o principal jogador, cada um tem sua parcela (de culpa). Se o time não foi bem sem a minha presença, acontece. Perdeu peças importantes. Apenas dou minha contribuição. Tenho de entrar em campo e fazer o melhor", afirmou.

A volta do meia acontece em uma fase importante para o São Paulo. A equipe precisa do empate, ou de uma derrota por um gol de diferença marcando gols, diante do Avaí para avançar na competição nacional. "A responsabilidade só aumenta, agora que estou voltando. Tenho que aproveitar o momento e voltar pra campo fazendo o que faço de melhor", concluiu Lucas.

