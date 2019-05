Lucas Veríssimo diz que clássico será importante para Santos: 'Vamos entrar 100%'

Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro - ambos com 10 pontos -, Palmeiras e Santos farão neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o primeiro clássico paulista na competição. O zagueiro Lucas Veríssimo acredita que o duelo será importante para mostrar o que o time santista pretende mostrar na temporada.

"Esse clássico vai ser um jogo importantíssimo para nós, vamos mostrar quais são nossas pretensões no Brasileirão. Sabemos dessa importância e estamos trabalhando para entrar 100%. É impor nosso ritmo, independente de jogar dentro ou fora de casa, mesmo sendo o Pacaembu. Tenho certeza que podemos sair vitoriosos", disse o zagueiro, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Na última quarta-feira, o Santos empatou sem gols contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o clássico, Lucas Veríssimo não crê em desgaste maior do time santista pelo fato de o Palmeiras ter passado a semana só treinando.

"Sabemos como é o calendário do futebol brasileiro. É sim um pouco cansativo, tivemos um jogo desgastante contra o Atlético-MG e o Palmeiras pôde descansar. Mas temos de nos acostumar. Professor (Jorge Sampaoli) vem mesclando bastante a equipe e acredito que isso seja bom para nós. Não vai ter diferença, não", afirmou o defensor.

Nesta sexta-feira, os jogadores do Santos viveram uma situação inusitada ao treinarem no centro de treinamento de um rival. Já em São Paulo para o clássico, o local escolhido foi o CT Joaquim Grava, do Corinthians. Como de costume, Sampaoli fechou a atividade para os jornalistas, que só puderam acompanhar o aquecimento dos atletas.

Lucas Veríssimo comentou também sobre a qualidade do elenco do Palmeiras, mas preferiu voltar as suas atenções para a preparação santista. "Sabemos da qualidade da equipe do Palmeiras. Quem entrar, vai entrar bem. Mas estamos trabalhando em cima disso. Não temos de nos preocupar com o Palmeiras, temos de nos preocupar com o que vamos apresentar e seguir na crescente boa. Clássico é clássico. A tensão é até para o torcedor. Vai ser um grande jogo. Cada um vai dar o seu melhor, independente de tática ou estilo de jogo", completou.

Uma provável escalação do Santos para o clássico é a seguinte: Vanderlei; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas (Carlos Sánchez) e Jorge; Rodrygo, Eduardo Sasha (Jean Mota) e Soteldo (Derlis González).