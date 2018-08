Lucas Veríssimo diz que Santos precisará se impor independentemente de punição

O Santos ainda não sabe se será punido pela escalação de Carlos Sánchez no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas o zagueiro Lucas Veríssimo já sabe o que o time precisará fazer para avançar na competição. O defensor destacou a necessidade de o time se impor na próxima terça-feira, no Pacaembu, após atuar recuado no duelo de ida, em Avellaneda, contra o Independiente, não tendo finalizado sequer uma vez.

Após o confronto, começou a circular a especulação de que Sánchez teria sido escalado de forma irregular. Isso porque o jogador havia sido expulso em sua última partida em um torneio sul-americano de clubes, ainda pelo River Plate, em 2015, e teria jogos de suspensão a cumprir, mesmo após a anistia promovida pela Conmebol em 2016, quando reduziu pela metade a pena em vigor aos atletas em competições continentais.

A suspeita é de que Sánchez havia sido punido com três jogos de suspensão, o que o impossibilitaria de encarar o Independiente. O Santos, por sua vez, garante que o sistema eletrônico da Conmebol classificava o uruguaio como apto a entrar em campo na terça. Ainda assim, a entidade abriu processo disciplinar para investigar o caso.

Caso o Santos seja punido pela Conmebol, a tendência é de que o placar do jogo de ida seja alterado para 3 a 0 favorável ao Independiente. E Lucas Veríssimo admite que a tarefa do time ficaria complicada na Libertadores. "3 a 0 seria um placar elástico, né? Mas vamos aguardar. Esperamos que o resultado seja mantido. Se não acontecer, buscaremos nos impor no Pacaembu", afirmou.

Apesar da indefinição, Lucas Veríssimo garante que não tem muitas informações sobre o caso de Sánchez, mas assegurou que todos estão tranquilos no elenco santista. "Tudo que sei é por vocês. Procuro ficar focado no trabalho. O que vier a acontecer, o Santos estará preparado. Tivemos pouco contato, só fizemos um regenerativo. Tenho certeza de que ele está tranquilo. E esperamos um bom desfecho", comentou.

Antes de reencontrar o Independiente, o Santos voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, em duelo válido pela 21ª rodada, o time vai receber o Bahia, na Vila Belmiro.