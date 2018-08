Lucas Veríssimo é diagnosticado com lesão muscular e vira desfalque no Santos

O técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Lucas Veríssimo para escalar o Santos diante do Vasco, neste sábado, no Maracanã. O jogador foi diagnosticado com ume lesão muscular e, por isso, não terá condições de entrar em campo no duelo válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veríssimo deixou o campo sentindo dores na coxa esquerda nos primeiros minutos do empate por 0 a 0 diante do Independiente, terça-feira, que selou a eliminação santista na Libertadores. Submetido a exames, foi diagnosticado nesta quinta-feira com uma lesão no local, que o afastará dos gramados.

A assessoria de imprensa do Santos confirmou a lesão, mas não especificou sua gravidade nem o tempo previsto de afastamento. Sem ele, Cuca deve escalar o jovem Robson Bambu, de 20 anos, já que Luiz Felipe, outra opção para compor o setor ao lado de Gustavo Henrique, está fora também por problema muscular.

Outro desfalque certo do Santos para o fim de semana é o atacante Bruno Henrique. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deverá ser substituído por Dodô. O lateral-esquerdo estava suspenso diante do Independiente e retornará ao time no sábado. Assim, Diego Pituca, que atuou improvisado na posição na noite de terça, retoma a sua posição no meio-campo. E Cuca deve apostar em uma formação com três atacantes: Derlis González, Gabriel e Rodrygo.