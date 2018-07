Lucas Veríssimo exalta 'espiões' colombianos do Santos como trunfos em Bogotá

Lucas Veríssimo revelou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, que dois "espiões" no elenco do Santos estão sendo importantes na busca por informações sobre o Independiente Santa Fe, próximo adversário do time na Copa Libertadores. Segundo o zagueiro, os colombianos Vladimir Hernández e Copete, que atuaram por Junior Barranquilla e Atlético Nacional, respectivamente, têm conversado com o grupo sobre algumas características dos compatriotas.

"Tenho bastante conversa (com os colombianos). O 'Baixola' (apelido de Hernández no grupo) falou que é um bom time, que utiliza bastante o centroavante. E o professor Dorival Júnior os estudou bastante. Então, vamos entrar (no jogo) com a cabeça boa, focados, para sairmos de lá com a vitória", destacou o zagueiro santista.

A altitude de Bogotá, que está a 2.640 metros acima do nível do mar, é um obstáculo a ser superado. Entretanto, Lucas Veríssimo acredita que a receita para vencê-la seja a tranquilidade e boa preparação física.

"Eu, por exemplo, nunca passei por isso (jogar na altitude), vai ser a primeira vez. Eles (jogadores mais experientes) falaram pra mim que sentem um pouco, que é ruim de jogar. O David Braz, o (Leandro) Donizete falaram bastante. É manter a cabeça boa. Ir lá, fazer a viagem, ver como vai estar e fazer o treino antes. Tenho certeza de que vamos tirar de letra esse quesito", garantiu Lucas Veríssimo.

O atleta santista também destacou nesta sexta o aniversário do Santos, que completa 105 anos de existência nesta sexta-feira. "É uma honra estar aqui para comemorar esses 105 anos do clube. Muito satisfatório pra mim. Para comemorar em grande estilo, vamos para a Colômbia para sair com a vitória", projetou.

O elenco treinou nesta sexta, no CT Rei Pelé, com vistas ao jogo da próxima quarta-feira, às 21h45, em Bogotá. Victor Ferraz e Rodrigão, ambos com amidalite, foram poupados. O lateral-direito permaneceu na academia e o atacante foi ao clube apenas para prosseguir com o tratamento da enfermidade.

O Santos é o líder do Grupo 2 da Copa Libertadores com quatro pontos, obtidos em um empate diante do Sporting Cristal, do Peru, e uma vitória sobre o The Strongest, da Bolívia. Os colombianos do Independiente Santa Fe aparecem na segunda posição da chave, com três pontos, juntos com os bolivianos.