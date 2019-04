Lucas Veríssimo preferia Santos em 'tensão' de final a enfrentar Vasco após folga

O zagueiro Lucas Veríssimo não acredita que o Santos tenha vantagem diante do Vasco, quarta-feira, às 19h15, Na Vila Belmiro, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, pelo fato de ter ficado fora da final do Campeonato Paulista, enquanto seu adversário disputou no domingo a primeira partida da decisão frente ao Flamengo no Carioca. E nesta segunda-feira ele lamentou pela equipe santista não estar disputando a decisão do Estadual com o São Paulo após a eliminação sofrida diante do Corinthians nas semifinais.

"Eu queria estar nessa tensão. Eles (do Vasco) já 'mudaram a chavinha' e estão pensando agora só na Copa do Brasil. As duas equipes chegam bem preparadas e tenho certeza de que será um grande jogo", afirmou o jogador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

O defensor de 23 anos também não considera uma vantagem o fato de o time santista fazer o primeiro jogo em casa, onde espera obter uma boa vitória antes de decidir a vaga no próximo dia 24, no Rio, no estádio de São Januário. "Lógico que vamos tentar sair com um bom resultado para levar para a casa deles, mas não tem esse negócio de jogo em casa, jogo fora. Será uma disputa equilibrada."

As eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Sul-Americana nesta temporada foram lamentadas por Lucas Veríssimo, mas o atleta exaltou que o importante agora é pensar apenas nos próximos desafios que virão. "Evidentemente, queríamos estar nas quatro competições com chances de título. Trabalhamos muito para isso, mas as coisas não saíram como queríamos. Mas agora é focar cem por cento em cada jogo, nenhum será fácil e cada partida será uma decisão", ressaltou.

Lucas Veríssimo não considera o duelo com o Vasco o mais difícil entre todos sorteados para esta quarta fase da Copa do Brasil. "Não tem jogo fácil. Qualquer adversário que viesse no sorteio seria difícil, complicado", opinou.

O esquema de jogo ofensivo adotado pelo técnico Jorge Sampaoli também foi elogiado pelo zagueiro, que enfatizou que esse estilo de atuar não significa que a equipe se torne desguarnecida em seu setor defensivo. "Estamos aprendendo muito com ele. Nosso time ataca muito e o tempo todo, pois todos colaboraram na marcação, que começa lá na frente, no ataque."

Sobre as propostas que surgiram para tentar tirar Sampaoli do Santos, Lucas Veríssimo disse que encara de forma natural essa procura pelo treinador argentino. "A saída dele pode acontecer a qualquer momento. Trata-se de um grande técnico. Se sair, paciência. Mas espero que não saia, pois todos estamos aprendendo muito com ele. E acho que ele também pensa que pode conquistar muito aqui no Santos", destacou.