Lucas Veríssimo revela conversa com Peres sobre desejo de ir à Europa

Com Gustavo Henrique tendo o futuro incerto, pois seu contrato se encerrará ao fim da temporada, o Santos também corre o risco de perder outro zagueiro nas próximas semanas. Nesta sexta-feira, Lucas Veríssimo revelou que teve conversas com o presidente José Carlos Peres sobre o seu desejo de defender um clube da Europa. Com a janela de transferências aberta, ele admite que pode estar vivendo seus últimos dias no clube.

"Já tive conversas com o presidente. Passei para ele que é um sonho meu jogar no futebol europeu. Se chegar alguma proposta que me agrade e seja viável para o Santos, vamos sentar e conversar", afirmou, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Lucas Veríssimo, de 24 anos, iniciou a sua carreira nas divisões de base do Santos. Em janelas anteriores, o zagueiro chegou a despertar o interesse de clubes estrangeiros, como o italiano Torino e os russos Spartak Moscou e Zenit, mas as negociações não avançaram. Dessa vez, porém, o zagueiro destacou que ainda não foi procurado sobre a possibilidade de trocar de time.

"É muito bom ter seu trabalho valorizado. Você vê que seu futebol está sendo visado lá fora, e esse é um sonho bom. Está tendo rumores nesta janela, mas não chegou nada ao meu estafe. Como o presidente vem fazendo, é bom ter essa transparência de passar o que vem acontecendo, ter essa conversa olho a olho, algo que é sempre bom", comentou.

O contrato de Lucas Veríssimo com o Santos é válido até junho de 2022. Com o zagueiro à disposição do técnico Jorge Sampaoli, o time fará um jogo-treino contra a Ponte Preta, sábado, às 10 horas, no CT Rei Pelé. Depois, em 11 de julho, voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, no estádio de Pituaçu, pela décima rodada.